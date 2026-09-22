Μητσοτάκης: Συναντήσεις με Nvidia, Tesla και Sequoia

Στην Καλιφόρνια βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επαφών με κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού και επενδυτικού κλάδου.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, όπου είχε συναντήσεις με στελέχη, επενδυτές και ερευνητές.

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Στη Nvidia, οικοδεσπότης ήταν ο John Josephakis, Global VP for Business Development, μαζί με ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα. Συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia. Εκεί σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί και συστήματα υπολογιστικής.

Η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τις τεχνολογίες της να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Στη Sequoia Capital, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους Partners Konstantine Buhler και Doug Leone.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στην Καλιφόρνια περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη και συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Tesla.