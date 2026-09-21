Αποκλειστικό: Καταγγελίες για νομοσχέδιο- «επιστροφή» ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

Ένα ρυθμιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης που συζητείται σε επιτροπή, ξύπνησε …τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα τους, σε στελέχη της αντιπολίτευσης και φορείς.

Προβλέψεις των άρθρων 71 και 74 για υποθέσεις επιδοτήσεων που εξετάστηκαν στο παρελθόν, έκανε κάποιους να καταγγέλλουν «αμνήστευση» σε περιπτώσεις με βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

Όπως υποστηρίζουν, μαζί με τους νόμιμους καλλιεργητές, επιχειρείται με τη νομοθετική ρύθμιση, να απεμπλακούν από την υποχρέωση επιστροφής των επιδοτήσεων και κτηνοτρόφοι «του καναπέ». Όσοι δηλαδή δήλωναν κοπάδια που δεν καταμετρήθηκαν και βοσκοτόπια χωρίς…ζώα.