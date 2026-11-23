Ισχυρή ώθηση στη Wall Street έδωσε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη διοίκηση της Nvidia, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον συνιδρυτή της εταιρείας στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου προκάλεσε θετική αντίδραση στους επενδυτές. Η επιστροφή του ισχύει άμεσα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Nvidia.

Γύρω στις 16:35 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της εταιρείας ενισχυόταν κατά 27,88%, φτάνοντας τα 160,53 δολάρια. Η εξέλιξη έδωσε σημαντική ώθηση και στους βασικούς δείκτες της αμερικανικής αγοράς.

Πράσινο ταμπλό για τους βασικούς δείκτες

Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε και στη συνολική εικόνα της Wall Street. Συγκεκριμένα, ο Nasdaq σημείωνε άνοδο 5,39%, ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 3,64%, ενώ ο Dow Jones κατέγραφε κέρδη 1,88%.

Η επιστροφή του Χουάνγκ έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τις τεχνολογικές μετοχές. Η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στην εταιρεία ιδιαίτερα σημαντικές για τους επενδυτές.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, έπειτα από συζητήσεις και αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ ανέφερε ότι έλαβε υπόψη και τις απόψεις ανώτερων Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων.