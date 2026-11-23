Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές κατά την εορταστική περίοδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγορές για δώρα και τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια.

Για τις συγκεκριμένες Κυριακές, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οι Κυριακές του εορταστικού ωραρίου

Η πρώτη από τις τέσσερις Κυριακές είναι η 29η Νοεμβρίου. Ακολουθούν οι Κυριακές 13 Δεκεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου και 27 Δεκεμβρίου, εντός της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Το αναλυτικό εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η Black Friday πραγματοποιείται στις 27 Νοεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί την 30η Νοεμβρίου.