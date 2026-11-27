Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν έως τις 31 Δεκεμβρίου δύο επιλογές για το 2027: να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή να υποβάλουν δήλωση ψηφιακής ακινησίας, εφόσον δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους.

Η μη τήρηση της προθεσμίας για την πληρωμή συνεπάγεται κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία από την 1η Μαρτίου 2027 φτάνουν στο 100% της αρχικής οφειλής.

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 είναι διαθέσιμα από τις 2 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Μέσω της υπηρεσίας, οι υπόχρεοι μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί, να εκδώσουν το ειδοποιητήριο και να προγραμματίσουν την εξόφλησή του.

Τα πρόστιμα μετά την προθεσμία

Για επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, η επιβάρυνση καθορίζεται από τον μήνα κατά τον οποίο θα γίνει η πληρωμή μετά την εκπνοή της προθεσμίας.

Όσοι καταβάλουν τα τέλη έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών. Αν η εξόφληση γίνει μέσα στον Φεβρουάριο, η προσαύξηση ανεβαίνει στο 50%.

Από την 1η Μαρτίου 2027, καθώς και στις περιπτώσεις όπου τα τέλη δεν έχουν πληρωθεί ή έχει καταβληθεί μέρος μόνο της οφειλής, το πρόστιμο φτάνει στο 100% των τελών κυκλοφορίας. Το ελάχιστο ποσό προστίμου ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες οχημάτων προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις.

Για παράδειγμα, σε όχημα με ετήσια τέλη 200 ευρώ, η πληρωμή έως το τέλος Ιανουαρίου ανεβάζει τη συνολική επιβάρυνση στα 250 ευρώ. Τον Φεβρουάριο το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, ενώ από τον Μάρτιο φτάνει στα 400 ευρώ.

Πώς εκδίδεται το ειδοποιητήριο

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα έκδοσης ειδοποιητηρίου από το myCAR με χρήση κωδικών TAXISnet. Ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα, επιλέγει την ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια το έτος 2027.

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει το οφειλόμενο ποσό και τα στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή. Μπορεί να αποθηκευτεί σε υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και να εκτυπωθεί.

Υπάρχει και η υπηρεσία «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet». Για την έκδοση του εγγράφου απαιτούνται ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η επιλογή του αντίστοιχου έτους.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω e-banking, με χρήση του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Διαθέσιμες παραμένουν επίσης οι πληρωμές μέσω ΑΤΜ, τραπεζικών καταστημάτων και ΕΛΤΑ. Μετά τη συναλλαγή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να κρατήσει το αποδεικτικό εξόφλησης.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το ποσό των τελών κυκλοφορίας εξαρτάται από τον χρόνο πρώτης ταξινόμησης του οχήματος. Για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.

Για οχήματα που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη συνδέονται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, βάσει της κλίμακας που ισχύει για την αντίστοιχη περίοδο ταξινόμησης.

Ψηφιακή ακινησία έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Η ψηφιακή ακινησία αποτελεί εναλλακτική για όσους δεν θα κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο 2027. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από το myCAR της ΑΑΔΕ, χωρίς επίσκεψη σε εφορία.

Για να μην βεβαιωθούν τέλη κυκλοφορίας για το νέο έτος, η δήλωση ακινησίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά τη δήλωση, το όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί και πρέπει να παραμένει στον χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί.

Η επιστροφή του οχήματος στην κυκλοφορία προϋποθέτει άρση της ακινησίας, ενεργή ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή των τελών που αντιστοιχούν στην περίοδο κυκλοφορίας του.

Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι έχουν ακόμη δυνατότητα να ελέγχουν προηγούμενες οφειλές και να εκδίδουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.