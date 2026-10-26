Στα δημόσια ταμεία επέστρεψαν 150 εκ. ευρώ που δόθηκαν σε επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Συνεχίζεται η διαδικασία για άλλα 323 εκατ. ευρώ

Εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 θα βρεθούν 141 επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα επιστραφούν περισσότερα από 323 εκατ. ευρω, που είχαν εγκριθεί ως κρατικές ενισχύσεις στα επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν.

Από τα 141 επενδυτικά σχέδια, τα 119 αφορούν τον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα ξενοδοχειακές μονάδες, τα 12 τον τομέα της μεταποίησης και τα 10 τον τομέα των υπηρεσιών.

Στο μικροσκόπιο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων έχουν μπει συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια του Νόμου του 2016, ύψους 1,59 δισ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που έχουν λάβει, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών, υπερβαίνουν τα 575,8 εκατ. ευρώ.

Ήδη, επέστρεψαν στα δημόσια ταμεία 150 εκατ. ευρώ από 191 επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου του 2004, για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης.

Η διαδικασία εκκαθάρισης συνεχίζεται, με στόχο την ολοκλήρωση του ελέγχου του συνόλου των επενδυτικών φακέλων που έχουν υπαχθεί στον συγκεκριμένο νόμο.