ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο πιθανή εμπλοκή εφοριακών σε διαρροή πληροφοριών για έλεγχο στη Pizza Fan

Την παρέμβαση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προκάλεσαν οι καταγγελίες για ενδεχόμενη ενημέρωση της Pizza Fan σχετικά με επικείμενο φορολογικό έλεγχο.

Με εντολή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκινά η διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της επιχείρησης εστίασης που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ απέστειλε σήμερα έγγραφο αίτημα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν συγκεκριμένους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης με τις καταγγελίες περί διαρροής πληροφοριών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ισχυρισμοί ότι οι ελεγχόμενοι ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για επικείμενο φορολογικό έλεγχο. Η ΑΑΔΕ ζητά από την ΕΛ.ΑΣ. να γνωστοποιήσει εάν από την αστυνομική έρευνα ή από άλλα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής υπαλλήλων της Αρχής.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδεχόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ενώ το αίτημα προς την Αστυνομία αποσκοπεί ακριβώς στη διαπίστωση εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη φορολογική διοίκηση να αναμένει τα αποτελέσματα της ενημέρωσης από τις αστυνομικές αρχές.