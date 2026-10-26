Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έρχονται 450 εκατ. ευρώ

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργεί ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης, με την προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση «Γέφυρες Καινοτομίας», στο Ωδείο Αθηνών. Τα νέα προγράμματα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και θα διαθέτουν χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ το καθένα.

Οι τρεις βασικοί άξονες χρηματοδότησης είναι:

1. Εξωστρέφεια – 150 εκατ. ευρώ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.

2. Σύγχρονες τεχνολογίες – 150 εκατ. ευρώ

Στήριξη επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα – 150 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε νέα δράση ύψους 17 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, για τη χρηματοδότηση συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Στόχος είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.