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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές

στην έναρξη των συναλλαγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/10/2026 13:17
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές
INTIME

Υποτονικό ήταν το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν μια σειρά από οικονομικά αποτελέσματα εταιριών και τις ταραχές στη Γαλλία, ενώ οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, ήταν αμετάβλητος στις 636,26 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, αφού την Παρασκευή κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος σημείωσε πτώση 0,7%. Οι μετοχές των εταιριών ταξιδιών σημείωσαν άνοδο 1% χάρη στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

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