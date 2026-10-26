IRIS Payments: Δωροεπιταγές 1.300 ευρώ για σούπερ μάρκετ – Πώς θα τις κερδίσετε

Την ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ έχουν οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το IRIS Payments για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

Η νέα προωθητική ενέργεια ξεκινά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με πρωτοβουλία της ΔΙΑΣ και τη συμμετοχή επτά ελληνικών τραπεζών. Θα διαρκέσει τρεις μήνες και θα αναδείξει συνολικά 21 νικητές, με έπαθλα αξίας 27.300 ευρώ.

Πώς συμμετέχετε στην κλήρωση

Η διαδικασία είναι απλή. Κάθε πληρωμή μέσω IRIS Payments σε POS φυσικού καταστήματος προσφέρει μία συμμετοχή στη μηνιαία κλήρωση. Ο καταναλωτής χρειάζεται μόνο να επιλέξει πληρωμή μέσω IRIS στο ταμείο, να ανοίξει την εφαρμογή mobile banking, να σαρώσει τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο POS και να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή. Όσο περισσότερες πληρωμές πραγματοποιεί, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνει, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Οι συναλλαγές δεν περιορίζονται στα σούπερ μάρκετ. Συμμετοχές μπορούν να εξασφαλίσουν και αγορές σε καφετέριες, εστιατόρια και άλλα φυσικά καταστήματα που δέχονται IRIS.

Επτά νικητές κάθε μήνα

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank, η Optima bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Κάθε τράπεζα θα αναδεικνύει έναν νικητή τον μήνα, ο οποίος θα κερδίζει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών και η εξοικείωση των καταναλωτών με το IRIS.

Το σημαντικό για τους καταναλωτές είναι ότι δεν απαιτείται κάποια μεγάλη αγορά, ακόμη και μια μικρή καθημερινή συναλλαγή μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσουν το έπαθλο.