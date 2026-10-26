Πάνω από 130.000 απάτες με πλαστικό χρήμα σε έξι μήνες

Σχεδόν 131.000 περιστατικά απάτης σε συναλλαγές εξ αποστάσεως καταγράφηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παρά τη σημαντική μείωση των περιστατικών απάτης κατά 23% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν:

– 130.898 περιστατικά σε συναλλαγές εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας.

– 21.180 περιστατικά σε τερματικά POS.

– 2.108 περιστατικά σε ΑΤΜ.

Η συνολική αξία των περιστατικών αυτών μειώθηκε κατά 14%, στα 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των οικονομικών ζημιών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ. Το 62% των ζημιών επιβάρυνε τους κατόχους καρτών, το 30% τους παρόχους που αποδέχονται πληρωμές και το υπόλοιπο 8% τις τράπεζες και τους λοιπούς εκδότες καρτών.

Έκρηξη στις προπληρωμένες κάρτες

Την ίδια στιγμή, οι προπληρωμένες κάρτες αυξήθηκαν κατά 40%, φτάνοντας τα 4,1 εκατομμύρια. Η αύξηση συνδέεται κυρίως με την καταβολή συγκεκριμένων κοινωνικών ενισχύσεων μέσω ειδικών προπληρωμένων καρτών.

Συνολικά, στην Ελλάδα κυκλοφορούν 22,7 εκατομμύρια ενεργές κάρτες πληρωμών, ενώ οι συναλλαγές με κάρτες έφτασαν τα 60 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026.