Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών έως 25% για τα Χριστούγεννα

Μέχρι το τέλος του 2026 θα συνεχιστεί η εθελοντική Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ, με αλλαγές στη λίστα των προϊόντων το επόμενο διάστημα.

Τα σχολικά είδη αποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν προϊόντα για τις γιορτές, ενώ η νέα πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους» προβλέπει μειώσεις τιμών έως 25% σε τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Νέα λίστα με προϊόντα μειωμένων τιμών

Στα τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος εφαρμογής της πρωτοβουλίας, που κάλυψε το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση της επικαιροποιημένης λίστας με τα σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στη νέα φάση.

Κατά το πρώτο δίμηνο συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων με μειωμένες τιμές, χωρίς να υπολογίζονται τα σχολικά είδη, τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στον επόμενο κύκλο.

Το αρμόδιο υπουργείο επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός 0,4%, τον Αύγουστο σχεδόν μηδενικός, στο 0,1%, και τον Σεπτέμβριο εκ νέου αρνητικός, στο 0,2%. Το υπουργείο αποδίδει τα στοιχεία αυτά στην αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας.

«Γιορτές για όλους»: Μειώσεις σε τρόφιμα για το εορταστικό τραπέζι

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς προετοιμάζει νέα παρέμβαση ενόψει Χριστουγέννων, με την ονομασία «Γιορτές για όλους». Σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως και το 25%.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να εφαρμοστεί τις τελευταίες εβδομάδες του έτους. Η λίστα εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει κρέας, τυριά και άλλα τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα προϊόντα, όπως τσουρέκι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Νέα εφαρμογή για καταγγελίες αδικαιολόγητων αυξήσεων

Στο μεταξύ, η νέα ψηφιακή εφαρμογή «My kataggelies» θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καταγγέλλουν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να φωτογραφίζουν τα προϊόντα που θεωρούν ότι έχουν ανατιμηθεί χωρίς δικαιολογία και να στέλνουν τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι.