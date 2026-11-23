Η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) απευθύνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, αλλά και σε όσους έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία.

Η Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πληροφορίες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί πριν από την έξοδό τους από την υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ηλικιακά όρια, τα πλασματικά χρόνια που μπορούν να αναγνωριστούν, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, η ΠΕΣΕΚ επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Πρόκειται για θέματα που αφορούν τόσο όσους σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν το επόμενο διάστημα όσο και εκείνους που λαμβάνουν ήδη σύνταξη.

Οι διεκδικήσεις για 13η και 14η σύνταξη

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών επαναφέρει τις διεκδικήσεις της για την επιστροφή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Ζητά, επίσης, την αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι.

Στις βασικές θέσεις της περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της, με στόχο την προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.