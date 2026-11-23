Στα 220,75 ευρώ ο λογαριασμός για μια τετραμελή οικογένεια, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Ακριβότερο κατά 18% από πέρυσι το γιορτινό γεύμα, χωρίς να υπολογίζονται όλα τα πρόσθετα έξοδα.

Ακριβότερα από ποτέ την τελευταία τριετία θα πληρώσουν φέτος οι καταναλωτές το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα ανεβάζουν σημαντικά το κόστος των εορτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 διαμορφώνεται στα 220,75 ευρώ, έναντι 186,85 ευρώ το 2025.

Πρόκειται για αύξηση 18,1% μέσα σε έναν χρόνο, που μεταφράζεται σε επιπλέον 33,90 ευρώ για το ίδιο γιορτινό τραπέζι.

Πάνω από 55 ευρώ για κάθε καλεσμένο

Για μια τετραμελή οικογένεια, ο λογαριασμός αντιστοιχεί σε 55,19 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να συνυπολογίζονται όλα τα πρόσθετα έξοδα.

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο του ΙΝΚΑ, οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούν:

* Αρνίσια παϊδάκια (2 κιλά): 38 ευρώ * Γαλοπούλα (2 κιλά): 32 ευρώ * Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ * Μελομακάρονα και κουραμπιέδες (1 κιλό): 22 ευρώ * Γλυκά (1 κιλό): 24 ευρώ * Κρασί (750 ml): 18 ευρώ

Στον συνολικό λογαριασμό περιλαμβάνονται επίσης τυριά, σαλάτες, λαχανικά, φρούτα και άλλα ποτά.

Σχεδόν 65 ευρώ ακριβότερο από το 2024

Η σύγκριση της τελευταίας τριετίας αποτυπώνει το μέγεθος των ανατιμήσεων. Το 2024 το χριστουγεννιάτικο τραπέζι κόστιζε 156,02 ευρώ, το 2025 ανέβηκε στα 186,85 ευρώ και φέτος φτάνει τα 220,75 ευρώ. Μέσα σε δύο χρόνια η επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 64,73 ευρώ ή 41,5%.

Και ο λογαριασμός δεν σταματά εδώ.. Το ΙΝΚΑ διευκρινίζει ότι στην εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια και άλλα είδη, που υπολογίζονται σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον.

Έτσι, ο τελικός λογαριασμός μπορεί να ξεπεράσει τα 230 ευρώ για ένα μόνο γιορτινό γεύμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.