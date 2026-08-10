Πριν από τον Δεκαπενταύγουστο οι πληρωμές σε 58.370 δικαιούχους

Λίγες ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, χιλιάδες πολίτες θα δουν χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν στις προγραμματισμένες καταβολές για την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου. Συνολικά θα διατεθούν 56,756 εκατ. ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παροχών και ενισχύσεων.

Το μεγαλύτερο ποσό αφορά τα επιδόματα ανεργίας και τις λοιπές παροχές της ΔΥΠΑ, καθώς 35.000 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 21 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ενώ συνεχίζονται και οι πληρωμές για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, από την οποία θα ωφεληθούν 2.200 μητέρες.

Από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ, ξεχωρίζει η καταβολή 13,5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους που αναμένουν την καταβολή εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Επιπλέον, στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος.

Οι πληρωμές αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί πολίτες βρίσκονται σε διακοπές ή προγραμματίζουν τις τελευταίες καλοκαιρινές τους μετακινήσεις. Για αρκετά νοικοκυριά, τα ποσά που θα πιστωθούν αυτή την εβδομάδα αποτελούν σημαντική οικονομική «ανάσα», καλύπτοντας αυξημένες εποχικές δαπάνες ή εκκρεμείς υποχρεώσεις πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τον Αύγουστο.