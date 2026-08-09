Πώς ξεμπλοκάρει η πώληση κατασχεμένων ακινήτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα χρέη τους και στην αδυναμία να αξιοποιήσουν την περιουσία τους αποκτούν πλέον μια σημαντική διέξοδο. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέα διαδικασία που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης ακινήτου ακόμη και με μερική εξόφληση της οφειλής, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η πώλησή του.

Μέχρι σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του χρέους πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση. Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες ακίνητα να παραμένουν «παγωμένα», αφού ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να τα πουλήσει για να εξοφλήσει την οφειλή του. Με το νέο πλαίσιο επιχειρείται να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.

Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης και να προχωρήσει η πώληση, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρεις όροι:

Ο οφειλέτης να δικαιούται φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

Το τίμημα της πώλησης να μην είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία που είχε προσδιοριστεί κατά την κατάσχεση ή από την αντικειμενική αξία, εφόσον αυτή είναι υψηλότερη.

Να αποδοθεί στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον το 25% του υπολοίπου της οφειλής από το τίμημα της πώλησης, με την παρακράτηση να γίνεται απευθείας από τον συμβολαιογράφο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία. Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ξεμπλοκάρει χιλιάδες αγοραπωλησίες, θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, καθώς μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα εισπράττεται μέσω των μεταβιβάσεων.