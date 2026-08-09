1 στους 5 Έλληνες κάνει τη φορολογική του δήλωση με λογιστή

Παρά την ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών και τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις της ΑΑΔΕ, η υποβολή της φορολογικής δήλωσης εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη υπόθεση για πολλούς Έλληνες. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας στους πέντε φορολογούμενους (20%) χρειάζεται τη βοήθεια λογιστή ή φοροτεχνικού για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται μόλις στο 9%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 49% των Ελλήνων θεωρεί εύκολη τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) τη χαρακτηρίζει δύσκολη. Επιπλέον, το 7% δηλώνει ότι τη φορολογική δήλωση την υποβάλλει άλλο μέλος του νοικοκυριού, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από λογιστές, πίσω μόνο από την Ιταλία. Αντίθετα, στη Σουηδία μόλις το 1% των πολιτών χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια, ενώ το 87% χαρακτηρίζει εύκολη τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Πολύ υψηλά ποσοστά ευκολίας καταγράφονται επίσης στην Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Όσο πιο απλή γίνεται η διαδικασία, τόσο μειώνεται η ανάγκη προσφυγής σε λογιστές, περιορίζεται το κόστος για τους πολίτες και ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς το φορολογικό σύστημα. Για την Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, υπάρχει ακόμη σημαντικός δρόμος μέχρι η φορολογική δήλωση να γίνει πραγματικά εύκολη υπόθεση.