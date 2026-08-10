Παράταση-ανάσα για 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Περισσότερες από 400 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», καθώς η κυβέρνηση παρατείνει την προθεσμία υλοποίησης έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που σημείωσε το πρόγραμμα και συνοδεύεται από την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, προκειμένου να ολοκληρωθούν ώριμες επενδύσεις που διαφορετικά θα κινδύνευαν να μείνουν ημιτελείς λόγω των χρονικών περιορισμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, όπως ο προέλεγχος της τελικής εκταμίευσης, η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, οι ενδιάμεσες εκταμιεύσεις, οι έλεγχοι νομιμότητας και η ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου.

Μέχρι σήμερα, μέσω της δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν διατεθεί περισσότεροι από 54 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άνω των 1.600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» έχουν συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας χιλιάδων επιχειρήσεων.

Η νέα παράταση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς να διακινδυνεύσουν την απώλεια της χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ενισχύει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς. Σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους τα επόμενα χρόνια.