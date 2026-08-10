Μικρομεσαίοι: Ζητούν νέα ρύθμιση σε 120 δόσεις

Δέκα παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να δώσουν πραγματική «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στο υπουργείο Οικονομικών, ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που πιέζουν σήμερα την αγορά: το υψηλό λειτουργικό κόστος, η φορολογία, η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Στην κορυφή των αιτημάτων βρίσκεται η νέα ρύθμιση οφειλών προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ σε 120 δόσεις, αλλά και η δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να καλύπτουν βασικές λειτουργικές ανάγκες χωρίς τον φόβο κατασχέσεων. Παράλληλα, ζητείται η επανένταξη περισσότερων επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να διευκολυνθεί η τακτοποίηση των χρεών τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φορολογία. Ο Σύλλογος ζητά κατάργηση της προκαταβολής φόρου, οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και εξαίρεση των ατομικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Παράλληλα, προτείνει μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και ουσιαστικότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων στα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η καθιέρωση εννεαετούς επαγγελματικής μίσθωσης (6+3 χρόνια) για τους συνεπείς ενοικιαστές, καθώς και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος δεσμεύθηκε να εξετάσει τις προτάσεις, χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα. Ωστόσο, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να πλησιάζει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσδοκούν ότι τουλάχιστον μέρος των αιτημάτων τους θα βρεθεί στο πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών.