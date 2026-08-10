«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν από τα φτωχότερα

Η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όμως η καθημερινότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να απέχει πολύ από αυτή την εικόνα. Νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει από τα χαμηλότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, αποτυπώνοντας το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Παρά τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, οι υψηλές δαπάνες για στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά εξακολουθούν να απορροφούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με σταθερή ανάπτυξη, αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η πραγματική πρόκληση πλέον είναι η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας στο πορτοφόλι των πολιτών, μέσω υψηλότερης παραγωγικότητας, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και ισχυρότερης αύξησης των πραγματικών μισθών.

Η οικονομία μπορεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, όμως όσο τα εισοδήματα αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό από το κόστος ζωής, η ανάπτυξη δεν γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.