Εξαγωγές με το γκάζι πατημένο

Η ελληνική παραγωγή κερδίζει έδαφος στις διεθνείς αγορές, με αιχμή τα τρόφιμα, τα μηχανήματα και τις πρώτες ύλες – Μειώνεται το εμπορικό έλλειμμα

Η ελληνική οικονομία καταγράφει μία από τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών, με τις εξαγωγές να φθάνουν τα 27,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 14,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τον Ιούνιο, μάλιστα, οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 26,3%, ξεπερνώντας τα 5 δισ. ευρώ για τρίτη φορά μέσα στο έτος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η άνοδος δεν οφείλεται αποκλειστικά στα πετρελαιοειδή. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 6,9% στο εξάμηνο, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη αποκτά πιο σταθερά και παραγωγικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 5%, ενώ βελτιώθηκε αισθητά και ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, ένδειξη ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στους παραγωγικούς κλάδους. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10%, των μηχανημάτων κατά 11,6% και των πρώτων υλών κατά 20,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική παραγωγή διευρύνει την παρουσία της σε αγορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Από τους δέκα βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, οι εννέα κινούνται ανοδικά, με μοναδική εξαίρεση τα λάδια, τα οποία επηρεάστηκαν από την υποχώρηση των διεθνών τιμών του ελαιολάδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο βασικός προορισμός των ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας το 58,3% των εξαγωγών, γεγονός που προσφέρει σταθερότητα σε μια περίοδο διεθνών γεωπολιτικών και εμπορικών αναταράξεων. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι η περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. (Τα στοιχεία προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων).