Στις 4.500 έχουν φτάσει οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 10.000 ευρώ του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Από τον πρώτο έλεγχο, περίπου οι μισές αιτήσεις εμφανίζονται έγκυρες, ενώ οι αρχικές εγκρίσεις τοποθετούνται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Οι πρώτοι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν, μέσω του ΟΠΕΚΑ, προκαταβολή 5.000 ευρώ προς το τέλος Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης σε περιοχές που εντάσσονται στην πολιτική δημογραφικής ανάπτυξης.

Τι άλλαξε στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Η υπιυργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συνέκρινε τα έως τώρα δεδομένα με την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου στον Έβρο. Εκεί είχαν κατατεθεί 500 αιτήσεις, όμως μόνο δύο κάλυπταν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Μετά τη συνεργασία του υπουργείου με δημάρχους, περιφερειάρχες και βουλευτές των περιοχών, τα κριτήρια διευρύνθηκαν. Παράλληλα, καταργήθηκε ο όρος που απαιτούσε από τους αιτούντες να βρουν εργασία στον τόπο όπου θα εγκαθίσταντο. Οι έλεγχοι για την ένταξη στο πρόγραμμα παραμένουν αυστηροί.

Αφού ξεκινήσουν οι πληρωμές και εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, το υπουργείο σχεδιάζει να επεκτείνει το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και στα ακριτικά νησιά.

Επισιτιστική βοήθεια 350 εκατ. ευρώ και αναδρομικό κουπόνι

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι 180.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα αναδρομικό κουπόνι επισιτιστικής βοήθειας, μέσης αξίας 1.000 ευρώ.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα voucher στο κινητό τους μέσω SMS. Η μέση αξία του θα ανέρχεται σε 60 ευρώ, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

Το νέο μοντέλο αντικαθιστά την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων προϊόντων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Οι πολίτες θα επιλέγουν τα προϊόντα που χρειάζονται και θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κουπόνι σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, αρτοποιεία και λαϊκές αγορές.

Επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές

Η επιστροφή ενοικίου αρχίζει να καταβάλλεται από σήμερα. Η φετινή πληρωμή αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, αριθμό αυξημένο κατά 70.000 σε σύγκριση με πέρυσι.

Η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Η υπουργός κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν στις 26 Νοεμβρίου 2026 εάν ο IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ είναι σωστός, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην πίστωση των ποσών.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Οι αλλαγές και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο. Προβλέπει αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου από τα 50 στα 55 έτη, ενώ η μέγιστη αξία του ακινήτου ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό δανείου διαμορφώνεται στις 230.000 ευρώ και προβλέπονται υψηλότερα εισοδηματικά όρια. Για τις πολύτεκνες οικογένειες δίνεται επίσης η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας.

Από τους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος έχουν αποκτηθεί περίπου 24.000 κατοικίες. Με το «Σπίτι μου ΙΙΙ» εκτιμάται ότι περισσότεροι από 15.000 επιπλέον πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν σπίτι, με τον συνολικό στόχο να φτάνει τις 40.000 κατοικίες.

«Ανακαινίζω»: Προθεσμία έως τον Ιανουάριο του 2027

Περίπου 4.000 αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν βεβαίωση επιλεξιμότητας πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% της επιχορήγησης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του αρχικού κόστους των εργασιών, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Vouchers παιδικών σταθμών και Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση

Στις 26 Νοεμβρίου 2026 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για τη Β΄ πρόσκληση των vouchers βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Για τις τρίτεκνες οικογένειες έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας.

Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του voucher ανέρχεται στις 37.000 ευρώ