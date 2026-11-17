Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό αναμένεται να δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τα 400 ευρώ της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 20 και 23 Νοεμβρίου, πριν από την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Η επίσπευση της διαδικασίας δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να λάβουν νωρίτερα την οικονομική ενίσχυση, σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών δαπανών, ενόψει και των Χριστουγέννων.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να καταβληθούν στις 25 Νοεμβρίου για τους μη μισθωτούς και στις 27 Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους υπόλοιπους μισθωτούς. Τα χρήματα συνήθως εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν ηλικιακές προϋποθέσεις.

Για τους συνταξιούχους γήρατος απαιτείται, κατά κανόνα, να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικές προϋποθέσεις προβλέπονται για συνταξιούχους λόγω θανάτου και δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων.

Η ενίσχυση αφορά τόσο τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των ζευγαριών συνταξιούχων. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, μπορούν να λάβουν συνολικά 800 ευρώ, καθώς η ενίσχυση καταβάλλεται ατομικά.

Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παρά την κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών, ορισμένοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αποκλείονται λόγω ηλικίας, ακόμη κι αν λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις