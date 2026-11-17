Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού 2026. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις, αλλά και να διορθώσουν στοιχεία σε αιτήσεις που έχουν ήδη καταχωρίσει.

Η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος. Με την επαναλειτουργία της, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Η παγίδα στην αίτηση που πρέπει να αποφύγετε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, καθώς η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι αφήσουν την αίτησή τους σε εκκρεμότητα κινδυνεύουν να μην ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να μη λάβουν το επίδομα.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι οικογένειες

Το ποσό του επιδόματος Α21 εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

Για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά: Από 28 έως 70 ευρώ.

Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο: Από 56 έως 140 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησής τους και να βεβαιωθούν ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική υποβολή.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου αποτελεί την επόμενη ευκαιρία για νέες αιτήσεις και διορθώσεις, ώστε να μην υπάρξουν εκκρεμότητες στην καταβολή του επιδόματος παιδιού.