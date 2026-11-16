Πότε θα δοθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου θα καταβληθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μη μισθωτούς και μισθωτούς να διατηρείται.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και η δεύτερη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Στις 25 Νοεμβρίου θα λάβουν τις κύριες συντάξεις τους οι δικαιούχοι των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται η καταβολή όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος ήταν μισθωτός ή μη μισθωτός.

Η πρώτη δόση αφορά επίσης τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016. Οι πληρωμές αυτές γίνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ, του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Στην κατηγορία των συνταξιούχων που θα πληρωθούν στις 25 Νοεμβρίου εντάσσονται μισθωτοί και μη μισθωτοί οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Συντάξεις μισθωτών στις 27 Νοεμβρίου

Η δεύτερη ημερομηνία καταβολής, η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών.

Συγκεκριμένα, στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των δικαιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.