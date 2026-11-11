Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν το επίδομα 400 ευρώ

Περίπου 350.000 συνταξιούχοι αναμένεται να μείνουν εκτός της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), βασικό κριτήριο αποκλεισμού είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το Δίκτυο υπολογίζει τους δικαιούχους σε περίπου 2,2 εκατομμύρια και ζητά από την κυβέρνηση να αλλάξει το ηλικιακό όριο. Όπως επισημαίνει, εκτός ενίσχυσης βρίσκονται ακόμη και άνθρωποι που συνταξιοδοτήθηκαν νόμιμα σε μικρότερη ηλικία, λόγω των ετών ασφάλισής τους ή ειδικών διατάξεων.

Ποιοι δεν θα πάρουν τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΕΝΔΙΣΥ, από την οικονομική ενίσχυση αποκλείονται:

Συνταξιούχοι που δεν είχαν συμπληρώσει τα 65 έτη στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τα 65, ακόμη και με αυξημένα χρόνια ασφάλισης.

Ορφανά παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς.

Δικαιούχοι συντάξεων χηρείας και αναπηρίας κάτω των 60 ετών.

Το ΕΝΔΙΣΥ χαρακτηρίζει άδικη την εφαρμογή του ηλικιακού κριτηρίου και φέρνει ως παράδειγμα χαμηλοσυνταξιούχους 63 και 64 ετών, με 4.500 ημέρες ασφάλισης και σύνταξη περίπου 470 ευρώ, οι οποίοι μένουν εκτός.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί για το τέλος Νοεμβρίου, με πιθανότερο ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Οι πληρωμές των συντάξεων θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Πληρώνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Ακολουθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών, μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το αίτημα των συνταξιούχων είναι να επανεξεταστεί το ηλικιακό όριο, ώστε η ενίσχυση να καλύψει και όσους έχουν χαμηλές αποδοχές αλλά αποκλείονται αποκλειστικά λόγω ηλικίας.