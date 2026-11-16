Μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής

Χρηματική επιβράβευση έως 3.000 ευρώ θα μπορούν να εισπράττουν οι πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το σχετικό μέτρο έως το τέλος του 2026.

Πρόκειται για ένα κίνητρο που θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά παρέμεινε ανενεργό επί σχεδόν τρία χρόνια, κυρίως λόγω ζητημάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων και οργάνωσης της διαδικασίας πληρωμών.

Η επιβράβευση θα αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης για την οποία διαπιστώνεται παράβαση, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για απόδειξη αξίας 50 ευρώ η αμοιβή θα φτάνει τα 500 ευρώ, ενώ για απόδειξη 200 ευρώ θα ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Τα ποσά θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και δεν θα επηρεάζουν τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται επώνυμα μέσω της εφαρμογής Appodixi, με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι να επιβεβαιωθεί από φορολογικό έλεγχο παράβαση που εμπίπτει στις προβλέψεις του μέτρου.

Ήδη, μέσω της εφαρμογής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οικονομική ανταμοιβή.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των πληρωμών, ούτε προβλέπεται επιβεβαιωμένη αύξηση του ανώτατου μπόνους πέραν των 3.000 ευρώ.