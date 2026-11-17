Νέα δικαστική εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους εργαζομένους του Δημοσίου, τα οποία καταργήθηκαν στα χρόνια των μνημονίων και δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, το οποίο ζητά να διευκρινιστεί εάν η διατήρηση των περικοπών είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η προσφυγή των 46 εργαζομένων

Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε από 46 εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίοι διεκδικούν την αναδρομική καταβολή των δώρων για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, γεγονός που τους επέτρεψε να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, ακολουθώντας διαφορετική δικαστική οδό από εκείνη των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.

Το κρίσιμο ερώτημα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διατήρηση των μνημονιακών περικοπών, παρά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η Ελλάδα έχει εξέλθει από τα μνημόνια από το 2018, έχει αποπληρώσει πρόωρα τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δεν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα διαφορετικής μισθολογικής μεταχείρισης, καθώς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν 14 μισθούς ετησίως, ενώ στο Δημόσιο καταβάλλονται 12. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να εξετάσει τη συμβατότητα των ελληνικών ρυθμίσεων με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Τι σημαίνει για τους δημοσίους υπαλλήλους

Προς το παρόν, δεν υπάρχει απόφαση που να επιβάλλει την επαναφορά των δώρων ή την καταβολή αναδρομικών. Ωστόσο, μια ευνοϊκή ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη αντίστοιχων διεκδικήσεων από χιλιάδες εργαζομένους του Δημοσίου, των νοσοκομείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδεχόμενη γενικευμένη επαναφορά των δώρων θα συνεπαγόταν σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.