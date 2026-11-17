Δύο διαδοχικές αυξήσεις μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2027 μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 136 ευρώ μεικτά τον μήνα, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ.

Η πρώτη αύξηση έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, για όσους συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και δικαιούνται προσαύξηση 10%. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, η προσαύξηση αντιστοιχεί σε 92 ευρώ, ανεβάζοντας τις μεικτές αποδοχές στα 1.012 ευρώ.

Ποια χρόνια μετρούν για τις τριετίες

Οι τριετίες δεν ξεκινούν το 2027. Η καταμέτρηση επανήλθε την 1η Ιανουαρίου 2024, μετά από σχεδόν 12 χρόνια παγώματος.

Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ισχύουν τα εξής:

Έως 14 Φεβρουαρίου 2012: Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται

Από 14 Φεβρουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2023: Δεν προσμετράται

Από 1η Ιανουαρίου 2024: Η καταμέτρηση ξεκίνησε ξανά

Έτσι, εργαζόμενος που προσλήφθηκε την 1η Ιανουαρίου 2024 συμπληρώνει την πρώτη του τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κατώτατος μισθός: Τα νέα ποσά από τον Απρίλιο

Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2027, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική απόφαση.

Εργαζόμενος που σήμερα λαμβάνει 920 ευρώ και συμπληρώνει την πρώτη του τριετία τον Ιανουάριο μπορεί να φτάσει τον Απρίλιο στα 1.056 ευρώ, κερδίζοντας συνολικά 136 ευρώ μεικτά.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο. Το όφελος στις καθαρές αποδοχές θα εξαρτηθεί από την τελική κατανομή της μείωσης.