Νέος προϋπολογισμός ΕΕ: Κόβει χρήματα από τους αγρότες και τα δίνει στη τεχνολογία

Μια διαφορετική Ευρώπη ως προς το πού και πώς κατευθύνει τα χρήματά της προδιαγράφει ο νέος πολυετής προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034. Και για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι διπλό: να προστατεύσει τους παραδοσιακούς πόρους για αγρότες και περιφέρειες και ταυτόχρονα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα νέα κονδύλια για ανταγωνιστικότητα, τεχνολογία και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει προϋπολογισμό 1,763 τρισ. ευρώ σε τιμές 2025, ίσο με 1,26% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ. Από το ποσό αυτό, 149,3 δισ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU.

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στις προτεραιότητες. Γεωργία και Συνοχή υποχωρούν ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, καθώς η Ευρώπη στρέφει περισσότερους πόρους προς ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, άμυνα και ασφάλεια.

Αυτό αφορά άμεσα την Ελλάδα, η οποία έχει στηρίξει σημαντικό μέρος των επενδύσεων, των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης στους πόρους Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει μια νέα μεγάλη δεξαμενή χρηματοδότησης. Το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας φτάνει τα 362,3 δισ. ευρώ, ενώ το Horizon Europe ενισχύεται σημαντικά.

Η ελληνική εξίσωση, επομένως, αλλάζει: δεν αρκεί να διατηρηθούν οι πόροι που παραδοσιακά κατευθύνονται στη χώρα. Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για τεχνολογία, ενέργεια, καινοτομία, βιομηχανία και νέες υποδομές.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Όμως η κατεύθυνση είναι σαφής: στην Ευρώπη μετά το 2027, το ευρωπαϊκό χρήμα θα είναι λιγότερο δεδομένο και περισσότερο ανταγωνιστικό.