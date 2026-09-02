«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση για περισσότερα από ένα κλειστά σπίτια

Σημαντική διεύρυνση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις, καθώς καταργείται ο περιορισμός που επέτρεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας. Πλέον, ένας ιδιοκτήτης θα μπορεί, κατά το Β΄ στάδιο της δράσης, να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες.

Η δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που σήμερα παραμένουν ανενεργές.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Με τις νέες ρυθμίσεις αποσαφηνίζονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Για έναν άγαμο τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται, ανάλογα με την κατηγορία χρηματοδότησης, σε 18.000 ή 25.000 ευρώ, ενώ για έγγαμο χωρίς ανήλικα παιδιά σε 25.000 ή 35.000 ευρώ.

Για ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί τα όρια αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ αντίστοιχα και με δύο παιδιά σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο προστίθενται 5.000 ευρώ.

Προσοχή χρειάζεται σε μία βασική προϋπόθεση: κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς το ακίνητο πρέπει να είχε περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του αιτούντος για το 2025.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.

Η δυνατότητα χρηματοδότησης περισσότερων ακινήτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ιδιοκτήτες με δύο ή περισσότερα κλειστά σπίτια, αλλά και για την προσπάθεια αύξησης της προσφοράς κατοικιών σε μια αγορά που εξακολουθεί να πιέζεται από υψηλά ενοίκια.