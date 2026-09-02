Μικρές επιχειρήσεις σε ασφυξία – Χωρίς «μαξιλάρι» 1 στις 5

Σε μια εύθραυστη ισορροπία κινούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη χαμηλή ρευστότητα και την υποτονική ζήτηση να περιορίζουν τις προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το α΄ εξάμηνο του 2026, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 56,5 μονάδες από 59,2, παραμένοντας πάντως σημαντικά υψηλότερα από τις 47,2 μονάδες του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» βρίσκεται στο ταμείο. Το 21,8% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει καθόλου ρευστά αποθέματα, ενώ ένα επιπλέον 22,9% μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για το πολύ έναν μήνα. Συνολικά, δηλαδή, σχεδόν 45% βρίσκεται με μηδενική ή οριακή ρευστότητα. Παράλληλα, το 30,9% έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη υποχρέωση.

Το αυξημένο κόστος περνά στις τιμές

Περισσότερες από επτά στις δέκα επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβότερα ρεύμα και καύσιμα σε σχέση με το 2025, ενώ το 77,5% καταγράφει αυξημένο κόστος πρώτων υλών και προμηθειών. Οι μεσοσταθμικές αυξήσεις στα συγκεκριμένα κόστη πλησιάζουν το 25%-28%.

Η πίεση περνά σταδιακά και στον καταναλωτή: 40,3% των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές του, έναντι μόλις 7,2% που τις μείωσε. Την ίδια στιγμή, το 41,1% καταγράφει μείωση της ζήτησης.

Ανθεκτικότητα παρουσιάζει, αντίθετα, η απασχόληση: 81,1% διατήρησε σταθερό το προσωπικό, ενώ 12,3% προχώρησε σε προσλήψεις και 6,5% σε μειώσεις.