ΔΕΘ: Φορολογικό «μπόνους» για συνεπείς επιχειρήσεις

Μια σειρά στοχευμένων φορολογικών παρεμβάσεων για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες παραμένουν στη συζήτηση ενόψει ΔΕΘ, καθώς αρκετές από τις προτάσεις των φορέων της αγοράς συνδυάζουν περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος με δυνητικά σημαντικό αποτέλεσμα για επενδύσεις, απασχόληση και φορολογική συμμόρφωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 18 παρεμβάσεις που προτείνει η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς. Ορισμένες από αυτές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με σενάρια που έχουν ήδη εξεταστεί από το οικονομικό επιτελείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Ξεχωρίζει η πρόταση για ένα είδος «λευκού μητρώου» συνεπών επιχειρήσεων. Η φορολογική συμπεριφορά θα μπορούσε να αξιολογείται σε βάθος τριετίας, με κριτήρια όπως η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και πληρωμών, η τήρηση ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η συνέπεια στο myDATA και η απουσία σοβαρών παραβάσεων.

Για τους συνεπείς προτείνονται χαμηλότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις οφειλών, δυνατότητα διόρθωσης μικρών λαθών χωρίς πρόστιμο και λιγότεροι προληπτικοί έλεγχοι.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται προτάσεις που συνδέουν τη φορολογική ελάφρυνση με την ανάπτυξη: κίνητρα για επανεπένδυση κερδών, πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις και μείωση του μη μισθολογικού κόστους για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, σταδιακή κατάργηση αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων, διατήρηση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις διατακτικές σίτισης από 6 σε 8 ευρώ ημερησίως.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τελικές επιλογές του οικονομικού επιτελείου. Δεν έχουν φύγει όλες αυτές οι ιδέες από το τραπέζι, ακριβώς επειδή ορισμένες μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό βάρος και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως κίνητρο για μεγαλύτερη συνέπεια, περισσότερες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι να διατηρείται η διάκριση: οι 18 παρεμβάσεις αποτελούν προτάσεις των φορέων της αγοράς και όχι εξαγγελμένα κυβερνητικά μέτρα. Η ΔΕΘ θα δείξει ποιες από αυτές μπορούν τελικά να περάσουν από τη «δεξαμενή» των προτάσεων στο κυβερνητικό πακέτο.