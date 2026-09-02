Μειώσεις τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά

Τι απαντά η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς σε όσους αμφισβητούν τις μειώσεις στα ράφια

Απάντηση στην κριτική για την πραγματική έκταση των μειώσεων στα ράφια δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, υποστηρίζοντας ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με 1.740 κωδικούς, πρέπει να αξιολογείται με βάση συγκρίσιμα στοιχεία και όχι με μεμονωμένες τιμές προσφορών.

Η Αρχή απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι επιχειρήσεις αύξησαν προηγουμένως τις τιμές για να εμφανίσουν στη συνέχεια μεγαλύτερες εκπτώσεις. Όπως αναφέρει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν καταγράφηκε δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία.

Παράλληλα, αμφισβητεί τη μεθοδολογία συγκρίσεων που αντιπαραβάλλουν τη σημερινή βασική τιμή ενός προϊόντος με τη χαμηλότερη τιμή που είχε εμφανιστεί παλαιότερα σε διαφορετική αλυσίδα ή στο πλαίσιο ολιγοήμερης προσφοράς.

Η βασική διαφορά, σύμφωνα με την ΑΑΕΑ&ΠΚ, είναι ότι οι νέες μειώσεις δεν αποτελούν προσωρινές προσφορές. Η μειωμένη βασική τιμή δεσμεύει την επιχείρηση για τουλάχιστον δύο μήνες ανά κωδικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, έως το τέλος Δεκεμβρίου. Πάνω σε αυτήν μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον προωθητικές ενέργειες.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται σε κατηγορίες όπως τα νωπά κρέατα, με μέση υποχώρηση 7,5% και έως 28%, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση 8% και έως 33%, και τα σχολικά είδη, με μέση μείωση 12% και έως 36%.

Με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η ΑΑΕΑ&ΠΚ εκτιμά ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει κατά μέσο όρο τα 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.