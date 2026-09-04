ΔΕΘ: «Κουμπαράς» για τα παιδιά και μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους

Δύο νέες παρεμβάσεις ξεχωρίζουν στις τελευταίες πληροφορίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία αποταμιευτικού «κουμπαρά» για παιδιά με κρατική συμμετοχή και η δεύτερη στη καθιέρωση μόνιμου επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Μάρτιο. Οι λεπτομέρειες και τα ποσά των δύο μέτρων μένει να εξειδικευθούν στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Ο «κουμπαράς» αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παιδιά έως 18 ετών και προβλέπει συμμετοχή του κράτους στη δημιουργία ενός αποταμιευτικού κεφαλαίου μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των οικογενειών και αντιμετώπισης του δημογραφικού.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, η πληροφορία αφορά μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση κάθε Μάρτιο. Το ύψος της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Στους κερδισμένους του πακέτου της ΔΕΘ αναμένεται να βρίσκονται και οι αγρότες, για τους οποίους σχεδιάζεται νέα μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω αύξησης του αφορολόγητου ορίου. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες με περισσότερα από τρία παιδιά.

Στις τελευταίες πληροφορίες περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση από 300 σε 450 ευρώ της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων που καταβάλλεται τον Νοέμβριο.

Το τελικό πακέτο θα αποκαλυφθεί από το βήμα της ΔΕΘ. Το νέο στοιχείο, πάντως, είναι η προσπάθεια να αποκτήσουν ορισμένες παρεμβάσεις μόνιμο και όχι έκτακτο χαρακτήρα, με οικογένειες,εργαζομένους, συνταξιούχους και αγρότες στο επίκεντρο.