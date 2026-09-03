ΔΕΘ: Οι 10 προτάσεις για φόρους, εισφορές και εισοδήματα

Δέκα παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος καταθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

Στο φορολογικό πεδίο, το ΟΕΕ προτείνει ενιαίο σύστημα φορολόγησης του καθαρού εισοδήματος, δηλαδή εσόδων μείον εξόδων, για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ζητά σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ΜμΕ έως το 2029, συνδέοντας τη μείωση και με επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Η πρόταση προβλέπει αποσύνδεσή του από τον κατώτατο μισθό και κατάργηση του κριτηρίου του κόστους μισθοδοσίας, ώστε, όπως υποστηρίζει το ΟΕΕ, να μην επιβαρύνονται περισσότερο επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό.

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Για την εργασία προτείνεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως την περίοδο 2027-2029, καθώς και πρόσθετο κίνητρο για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους ή γυναίκες άνω των 55 ετών.

Στο τραπέζι των προτάσεων επιστρέφουν και οι 120 δόσεις για χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, με αυστηρά κριτήρια ώστε να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Το ΟΕΕ ζητά επίσης καλύτερη πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση, στήριξη απέναντι σε ακραίες αυξήσεις του ενεργειακού κόστους και πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα το 2028, με προηγούμενη μείωσή του κατά 50% το 2027.

ΙΝΤΙΜΕ

«Σπίτι μου 3» και δημογραφικό

Στο στεγαστικό, προτείνεται ένα νέο «Σπίτι μου 3», με δικλίδες κατά της υπερκοστολόγησης και δυνατότητα αγοράς νεόδμητης κατοικίας από νέους γονείς, αλλά και κίνητρα για κοινωνική κατοικία και μετεγκατάσταση στην περιφέρεια.

Η δέκατη πρόταση αφορά ένα ευρύτερο σχέδιο δημογραφικής αναστροφής, με επιδότηση ενοικίου, χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέες οικογένειες, νέες δημόσιες δομές, ευέλικτη εργασία για γονείς και δημιουργία δημογραφικού ταμείου.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θεωρεί τις παρεμβάσεις αναγκαίες για την ανακούφιση των πολιτών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Οι προτάσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ, καθώς το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του πακέτου των κυβερνητικών εξαγγελιών.