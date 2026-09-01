«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Έως 500 ευρώ τον μήνα

Μπορεί να πληρώνεται ακόμη και ο παππούς ή η γιαγιά!

Περισσότερα από 2.000 συμφωνητικά έχουν ήδη υπογραφεί στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο προσφέρει στις οικογένειες μία εναλλακτική λύση για τη φροντίδα μικρών παιδιών όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περίπου 6.500 αιτήσεις ωφελούμενων και 3.500 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ τον μήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι επιμελητής του παιδιού μπορεί να είναι ακόμη και ο παππούς ή η γιαγιά, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι επιμελητές οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ προβλέπεται εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και μέσω διαδικτυακού μαθήματος του υπουργείου.

Το πρόγραμμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία για οικογένειες με παιδιά κάτω των 2,5 ετών, καθώς σε αυτές τις ηλικίες καταγράφεται έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Με το επίδομα των 500 ευρώ, μια οικογένεια μπορεί να λάβει ενίσχυση που σε ετήσια βάση φτάνει έως και τις 6.000 ευρώ, εφόσον καταβάλλεται για δώδεκα μήνες.