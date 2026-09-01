Τι αλλάζει στα Ευρώ – Η Μαρία Κάλλας και τα πέντε Ευρώ

Μια νέα εικόνα για το ευρώ αναζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καλώντας αυτή τη φορά τους ίδιους τους Ευρωπαίους να εκφράσουν τη γνώμη τους. Από σήμερα και έως τις 21 Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά στην επιλογή των σχεδίων που θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα γενιά τραπεζογραμματίων, από τα 5 έως τα 200 ευρώ.

Στη «μάχη» βρίσκονται δέκα προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με περισσότερους από 1.200 γραφίστες. Τα σχέδια κινούνται γύρω από δύο κεντρικές θεματικές: τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», με προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες, και τα «Ποτάμια και Πουλιά», που επιχειρούν να συνδέσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα με τη φύση, την ελευθερία και την ενότητα.

Διπλή ελληνική παρουσία

Για την Ελλάδα η διαδικασία έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σε μία από τις προτάσεις της θεματικής του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, ενώ υπάρχει και δεύτερη ελληνική παρουσία: το Σχέδιο Ε έχει δημιουργηθεί από την Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, πάντως, δεν θα αποφασίσει από μόνη της ποια χαρτονομίσματα θα κυκλοφορήσουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει την τελική πρόταση προς το τέλος του 2026, συνυπολογίζοντας τη δημόσια ψηφοφορία, ξεχωριστή αντιπροσωπευτική έρευνα πολιτών, την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού και την τεχνική αξιολόγηση.

(Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν διαδικτυακά, μπορούν να μπουν στη διεύθυνση https://surveys.ecb.europa.eu/lng/el/pageTag/SurveyCampaign/cId/gObitxUmQHGly1NV/ έως τις 21 Σεπτεμβρίου και να επιλέξουν μία από τις δέκα εναλλακτικές προτάσεις).