Πολύτεκνοι: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Για πρώτη φορά καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η αλλαγή σημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο για την ένταξη των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Παραμένει, ωστόσο, ένα σημαντικό πρακτικό πρόβλημα: οι διαθέσιμες θέσεις, ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας κάτω των 2,5 ετών, δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης.

Ως εναλλακτική λύση, το υπουργείο παραπέμπει στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», μέσω του οποίου μπορεί να παρέχεται ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα του παιδιού.

Η κατάργηση των εισοδηματικών ορίων διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, ιδιαίτερα για πολύτεκνες οικογένειες με μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα που μέχρι σήμερα μπορούσαν να μένουν εκτός των σχετικών παροχών. Το κρίσιμο ζήτημα, πλέον, μετατοπίζεται από τα οικονομικά κριτήρια στην πραγματική διαθεσιμότητα θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.