«Αδύναμοι κρίκοι» γυναίκες και νέοι

Η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 7,9% τον Ιούλιο, από 8,1% τον Ιούνιο και 8,9% τον Ιούλιο του 2025. Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε περίπου 377.000, κατά 45.000 λιγότερους μέσα σε έναν χρόνο. Πίσω από τη γενική βελτίωση, ωστόσο, παραμένουν δύο ευάλωτες ομάδες: Οι γυναίκες και οι νέοι.

Στις γυναίκες, η ανεργία διαμορφώνεται στο 10,4%, έναντι μόλις 5,9% στους άνδρες. Η διαφορά των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δείχνει ότι η συνολική αποκλιμάκωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην αγορά εργασίας.

Στους νέους κάτω των 25 ετών η εικόνα βελτιώθηκε θεαματικά μέσα σε έναν μήνα: η ανεργία έπεσε στο 16,8% από 21,1% τον Ιούνιο, με περίπου 45.000 νέους να παραμένουν χωρίς εργασία. Το ποσοστό, όμως, εξακολουθεί να υπερβαίνει το 15,1% της ΕΕ και το 14,9% της Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα πλησιάζει, αλλά απέχει ακόμη από την Ευρώπη

Το ελληνικό 7,9% παραμένει υψηλότερο από το 6,1% της ΕΕ και το 6,4% της Ευρωζώνης. Υψηλότερη ανεργία καταγράφουν, μεταξύ άλλων, η Φινλανδία με 10,5%, η Ισπανία με 10%, η Σουηδία με 8,7% και η Γαλλία με 8,3%.

Η απόσταση που έχει διανύσει η Ελλάδα είναι, πάντως, μεγάλη. Από τα διψήφια ποσοστά και την ανεργία που ξεπερνούσε το 17% πριν από λίγα χρόνια, η χώρα βρίσκεται πλέον κάτω από το 8%.

Το επόμενο στοίχημα δεν είναι μόνο να μειωθεί περαιτέρω ο γενικός δείκτης, αλλά η βελτίωση να περάσει περισσότερο στις γυναίκες και στους νέους, εκεί όπου εξακολουθούν να εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αδυναμίες.