«Αδύναμοι κρίκοι» γυναίκες και νέοι
Η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 7,9% τον Ιούλιο, από 8,1% τον Ιούνιο και 8,9% τον Ιούλιο του 2025. Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε περίπου 377.000, κατά 45.000 λιγότερους μέσα σε έναν χρόνο. Πίσω από τη γενική βελτίωση, ωστόσο, παραμένουν δύο ευάλωτες ομάδες: Οι γυναίκες και οι νέοι.
Στις γυναίκες, η ανεργία διαμορφώνεται στο 10,4%, έναντι μόλις 5,9% στους άνδρες. Η διαφορά των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δείχνει ότι η συνολική αποκλιμάκωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην αγορά εργασίας.
Στους νέους κάτω των 25 ετών η εικόνα βελτιώθηκε θεαματικά μέσα σε έναν μήνα: η ανεργία έπεσε στο 16,8% από 21,1% τον Ιούνιο, με περίπου 45.000 νέους να παραμένουν χωρίς εργασία. Το ποσοστό, όμως, εξακολουθεί να υπερβαίνει το 15,1% της ΕΕ και το 14,9% της Ευρωζώνης.
Η Ελλάδα πλησιάζει, αλλά απέχει ακόμη από την Ευρώπη
Το ελληνικό 7,9% παραμένει υψηλότερο από το 6,1% της ΕΕ και το 6,4% της Ευρωζώνης. Υψηλότερη ανεργία καταγράφουν, μεταξύ άλλων, η Φινλανδία με 10,5%, η Ισπανία με 10%, η Σουηδία με 8,7% και η Γαλλία με 8,3%.
Η απόσταση που έχει διανύσει η Ελλάδα είναι, πάντως, μεγάλη. Από τα διψήφια ποσοστά και την ανεργία που ξεπερνούσε το 17% πριν από λίγα χρόνια, η χώρα βρίσκεται πλέον κάτω από το 8%.
Το επόμενο στοίχημα δεν είναι μόνο να μειωθεί περαιτέρω ο γενικός δείκτης, αλλά η βελτίωση να περάσει περισσότερο στις γυναίκες και στους νέους, εκεί όπου εξακολουθούν να εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αδυναμίες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις