Πληρωμές έως την Παρασκευή – Ποιοι περιμένουν χρήματα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Με πληρωμές που ξεπερνούν συνολικά τα 88,8 εκατ. ευρώ ξεκινά ο Σεπτέμβριος για χιλιάδες δικαιούχους. Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται ο προγραμματισμός καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, με συνολικά 116.143 δικαιούχους να περιλαμβάνονται στον «χάρτη» της εβδομάδας.

Μέρος των χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί στις 31 Αυγούστου, περίπου 2,56 εκατ. ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Σεπτεμβρίου. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων πληρωμών, όμως, ακολουθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τι πληρώνεται από 3 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 8,5 εκατ. ευρώ σε 5.500 μη μισθωτούς ως επιστροφή εισφορών, ενώ ακόμη 260.000 ευρώ θα δοθούν σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή 11,5 εκατ. ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, στη διάρκεια της εβδομάδας διατίθενται 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Σημαντικό κομμάτι των πληρωμών αφορά τη ΔΥΠΑ. Προβλέπονται 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές, 2 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Έτσι, για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σε μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.