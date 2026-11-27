Την τελευταία φορολοταρία κλήρωσε σήμερα η ΑΑΔΕ. Η σημερινή φορολοταρία αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθκαν ηλεκτρονικά το Οκτώβριο του 2026.

Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ενώ 555 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 έως 20.000 ευρώ ο καθένας.

Κάθε μήνα 555 τυχεροί φορολογούμενοι κερδίζουν:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Τι γίνεται αν ο φορολογούμενος δεν έχει δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό;

Τρεις μήνες περιθώριο μετά την κλήρωση της φορολοταρίας, έχει όποιος τυχερός δεν έχει δηλώσει στο σύστημα τον τραπεζικό του λογαριασμό. Στην προθεσμία αυτή πρέπει να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό προκειμένου να του πιστωθεί το χρηματικό ποσό.

Συμμετοχή στην φορολοταρία

Η συμμετοχή στην φορολοταρία, γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες προϋποθέσεις: