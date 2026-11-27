Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη συστηματικά από σημαντικό μέρος των εργαζομένων στην ευρωζώνη, χωρίς ωστόσο να έχει εξελιχθεί ακόμη σε καθολικό εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας.

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καταγράφει ότι οι πολίτες αναμένουν ταχύτερη και καλύτερη εκτέλεση εργασιών, ενώ παράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας, τις τιμές και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τους Δημήτρη Γεοργαράκο, Geoff Kenny και Justus Meyer και εξετάζει τη στάση εργαζομένων και καταναλωτών απέναντι στην ταχεία εξάπλωση των εργαλείων ΤΝ στην ευρωζώνη.

Στοιχεία της έρευνας, τον Αύγουστο του 2026, δείχνουν ότι το 44% των εργαζομένων στην ευρωζώνη χρησιμοποιούσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το 18% δήλωσε καθημερινή χρήση των εργαλείων αυτών στον χώρο εργασίας.

Η χρήση της ΤΝ αναμένεται να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι, σε ορίζοντα πενταετίας, το 46% των εργαζομένων στον κλάδο τους θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Έναν χρόνο πριν, η αντίστοιχη πρόβλεψη βρισκόταν στο 34%.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η παραγωγικότητα στην εργασία

Μεταξύ των εργαζομένων που αξιοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το 56% αναφέρει ότι μπορεί να διεκπεραιώνει μεγαλύτερο όγκο εργασιών. Επιπλέον, το 47% θεωρεί πως η χρήση της ΤΝ βελτιώνει την ποιότητα του αποτελέσματος που παράγει.

Τα οφέλη δεν προκύπτουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η ανάγκη ελέγχου και διόρθωσης των απαντήσεων των συστημάτων περιορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις τον χρόνο που εξοικονομείται. Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων εξαρτάται από το είδος της εργασίας για την οποία χρησιμοποιούνται.

Για την Ελλάδα, η έρευνα της ΕΚΤ δεν παραθέτει ξεχωριστά ποσοτικά στοιχεία. Αποτυπώνει όμως το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν στη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης αφορούν κυρίως την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και τις επιφυλάξεις για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η κατάρτιση των εργαζομένων, η εφαρμογή σαφών κανόνων στους χώρους εργασίας και η πρόσβαση σε εγκεκριμένα εργαλεία αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για ευρύτερη αξιοποίηση της ΤΝ και στην ελληνική αγορά.

Φόβοι για θέσεις εργασίας και τιμές

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν πιθανές πρακτικές διευκολύνσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Περίπου οι μισοί εκτιμούν ότι η τεχνολογία μπορεί να εξοικονομεί χρόνο σε καθημερινές δραστηριότητες ή να βοηθά στην αναζήτηση χαμηλότερων τιμών.

Η εικόνα γίνεται πιο επιφυλακτική όταν η συζήτηση μεταφέρεται στην αγορά εργασίας και το εισόδημα. Περισσότεροι πολίτες θεωρούν πιθανή την απώλεια θέσεων εργασίας από την αύξηση των εισοδημάτων ή των επαγγελματικών ευκαιριών λόγω της ΤΝ.

Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αναμένει επίσης αυξήσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Οι προσδοκίες γύρω από την τεχνολογία επηρεάζουν ήδη αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αφορούν την κατανάλωση, την αποταμίευση και τις επενδύσεις.

ΕΚΤ: Ισχυρή στήριξη για κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη

Η στήριξη για ρυθμιστικές δικλίδες παραμένει ισχυρή τόσο ανάμεσα στους συχνούς χρήστες εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όσο και σε όσους δεν τα χρησιμοποιούν. Η ΕΚΤ συνδέει την εμπιστοσύνη των πολιτών με την ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων για τη χρήση δεδομένων και τη λογοδοσία.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, όμως η επενδυτική δυναμική της ευρωζώνης παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στην ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 12% από το 2021 έως το τέλος του 2027, όταν στις ΗΠΑ η αντίστοιχη αύξηση υπολογίζεται στο 40%.

Για την Ευρώπη, η πρόκληση είναι η επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η αντιμετώπιση των ανησυχιών για την απασχόληση, τα προσωπικά δεδομένα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδοχή και την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας.