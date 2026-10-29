ΕΛΣΤΑΤ: Στις 964.851 οι ενεργές επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2024

Σε 964.851 ανήλθε το 2024 το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών του εμπορίου και των υπηρεσιών, με τον αριθμό των γεννήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων να διαμορφώνεται σε 88.028 και 37.391 αντίστοιχα.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων, ανήλθε σε 3.632.302 άτομα και στον πληθυσμό των γεννήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων σε 177.433 και 48.129 αντίστοιχα. Από το σύνολο των 964.851 ενεργών επιχειρήσεων οι 707.282 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, ενώ 598.707 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Σύμφωνα επίσης με τη δημογραφία επιχειρήσεων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ):

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ήταν το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο με 220.379 επιχειρήσεις (22,8%), οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 167.255 επιχειρήσεις (17,3%) και ακολουθούν οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης με 111.019 επιχειρήσεις (11,5%).

Από το σύνολο των 88.028 γεννήσεων επιχειρήσεων, οι 55.239 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, ενώ 66.606 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ήταν οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 15.514 επιχειρήσεις (17,6%), το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο με 13.116 επιχειρήσεις (14,9%) και ακολουθούν οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης με 10.971 επιχειρήσεις (12,5%).

Από το σύνολο των 37.391 θανάτων επιχειρήσεων, οι 34.974 ήταν ατομικές επιχειρήσεις, ενώ οι 30.443 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ήταν το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο με 9.738 επιχειρήσεις (26%), οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 5.983 επιχειρήσεις (16%) και ακολουθούν οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης με 5.540 επιχειρήσεις (14,8%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης είναι:

*Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 134.656 ενεργές επιχειρήσεις.

*1- 4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 81.256 ενεργές επιχειρήσεις.

*5- 9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 14.017 ενεργές επιχειρήσεις.

*10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 16.656 ενεργές επιχειρήσεις.

*Γεννήσεις Επιχειρήσεων*

– Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης είναι:

*Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 14.280 γεννήσεις επιχειρήσεων.

*1- 4 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 4.126 γεννήσεις επιχειρήσεων.

*5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.286 γεννήσεις επιχειρήσεων.

*10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.206 γεννήσεις επιχειρήσεων.

*Θάνατοι Επιχειρήσεων*

– Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης είναι:

*Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 7.645 θανάτους επιχειρήσεων.

*1- 4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 2.008 θανάτους επιχειρήσεων.

*5- 9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 279 θανάτους επιχειρήσεων.

*10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 114 θανάτους επιχειρήσεων.

*Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης και Νεαρές Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης (Γαζέλες)*

Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, ανήλθε σε 7.528 επιχειρήσεις με 506.669 μισθωτούς. Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 2.667 επιχειρήσεις (35,4% του συνόλου των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης) και 135.374 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου με 1.477 επιχειρήσεις (19,6%) και 83.030 μισθωτούς και της Μεταποίησης με 966 επιχειρήσεις (12,8%) και 75.740 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Ο αριθμός των νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, ανήλθε σε 746 επιχειρήσεις με 37.045 μισθωτούς. Το μεγαλύτερο πλήθος των νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες) καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 319 επιχειρήσεις (42,8% του συνόλου των επιχειρήσεων νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης) και 12.227 μισθωτούς, με τον τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο με 95 επιχειρήσεις (12,7%) και 3.722 μισθωτούς και τον τομέα Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες με 57 επιχειρήσεις (7,6%) και 9.246 μισθωτούς, να ακολουθούν.

– Οι περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων είναι:

*Περιφέρεια Αττικής, 39,5%.

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 15,9%.

– Οι περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων επιχειρήσεων προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας περιφέρειας είναι:

*Περιφέρεια Αττικής, 10,4%.

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9,4%.

– Οι περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων επιχειρήσεων προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας περιφέρειας είναι:

*Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 4,8%.

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4,8%.

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 4,8%.

– Τέλος, οι περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας περιφέρειας είναι:

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 1,3%.

*Περιφέρεια Κρήτης, 1,1%.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ