Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 38.500 ευρώ – Ποιοι δικαιούνται έως 95%

Από σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027. Η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, οι οποίες πρόκειται να ανακαινιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω ενοικίασης.

Επιδότηση έως 95%

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και προβλέπει:

* Επιδότηση 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών. * Έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

* Επιπλέον 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

* Συνολική δυνητική ενίσχυση έως 38.500 ευρώ.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: anakainisi.tee.gov.gr Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για το ακίνητο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από Σχέδιο Παρεμβάσεων, με αναλυτική περιγραφή των εργασιών και του κόστους τους, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται.

Προθεσμία έως 11 Ιανουαρίου

Οι αιτήσεις για τις κλειστές κατοικίες θα γίνονται δεκτές έως τις 11 Ιανουαρίου 2027. Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη, θα ακολουθήσει δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων.

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και οι επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον επίσημο Οδηγό Εφαρμογής της δράσης.