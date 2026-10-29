Αποχωρεί η Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ το 2027

Την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027 γνωστοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ίδια ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, καθώς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου της αναμένεται να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Η νέα ηγεσία θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η αποχώρηση της Λαγκάρντ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία της ΕΚΤ.