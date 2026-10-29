Αποχωρεί η Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ το 2027
Την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027 γνωστοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ.
Η ίδια ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, καθώς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου της αναμένεται να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Η νέα ηγεσία θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η αποχώρηση της Λαγκάρντ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία της ΕΚΤ.
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