57.356 ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν 405.000 ανθρώπους

Περισσότερες από 57.000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες λειτουργούν στην Ελλάδα, απασχολώντας συνολικά σχεδόν 405.000 ανθρώπους. Ωστόσο, η ελληνική επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ οι μεγάλες αποτελούν ένα εξαιρετικά περιορισμένο ποσοστό του συνόλου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, στη χώρα λειτουργούσαν 57.356 μεταποιητικές επιχειρήσεις, έναντι 57.516 το 2022. Παρά τη μικρή μείωση του αριθμού τους, η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε σημαντικά. Οι συνολικά απασχολούμενοι έφτασαν τους 404.879, από 373.258 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 8,5% μέσα σε δύο χρόνια. Από αυτούς, οι 349.522 ήταν μισθωτοί εργαζόμενοι.

Η εικόνα της ελληνικής μεταποίησης παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: οι επιχειρήσεις παραμένουν σχεδόν ίδιες αριθμητικά, αλλά απασχολούν περισσότερους ανθρώπους. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά μεταποιητική επιχείρηση αυξήθηκε από 6,5 το 2022 σε 7,1 το 2024. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης διαμορφώθηκε στα 90,6 δισ. ευρώ, ενώ η προστιθέμενη αξία έφτασε τα 19,5 δισ. ευρώ, από 16,6 δισ. ευρώ το 2022.

Μόλις 570 μεγάλες επιχειρήσεις

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το 2025 SME Country Fact Sheet, στην ελληνική μη χρηματοπιστωτική επιχειρηματική οικονομία καταγράφονται, με βάση τις εκτιμήσεις για το 2024:

* 774.137 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έως 9 απασχολουμένους. * 40.158 μικρές επιχειρήσεις, με 10 έως 49 απασχολουμένους. * 4.452 μεσαίες επιχειρήσεις, με 50 έως 249 απασχολουμένους. * 570 μεγάλες επιχειρήσεις, με τουλάχιστον 250 απασχολουμένους.

Οι 570 μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν συνολικά 467.492 ανθρώπους, δηλαδή περίπου το 15,3% της απασχόλησης στο συγκεκριμένο τμήμα της οικονομίας.

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει ένα βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας: την κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων, αλλά και τη σημαντική συμβολή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας.