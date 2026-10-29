Δεν καταργούνται τα μετρητά στα courier – Τι ισχύει για αντικαταβολές έως 500 ευρώ

Με μετρητά θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους οι καταναλωτές, καθώς η κυβέρνηση απέσυρε τη διάταξη που προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής στις αντικαταβολές. Η επίμαχη ρύθμιση δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, μετά τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου και των εταιρειών ταχυμεταφορών.

Τι ισχύει για τους καταναλωτές

Το όριο των 500 ευρώ για τις πληρωμές με μετρητά παραμένει σε ισχύ.

Συγκεκριμένα:

* Αγορές 50 ή 100 ευρώ: Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά στον courier.

* Αγορές 300 ή 499 ευρώ: Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά.

* Αγορές 500 ευρώ και άνω: Η εξόφληση γίνεται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Η δυνατότητα αντικαταβολής με μετρητά προϋποθέτει ότι προσφέρεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γιατί αποσύρθηκε η διάταξη

Το αρχικό σχέδιο απαγόρευε τα μετρητά στις παραδόσεις μέσω courier, ακόμη και για παραγγελίες αξίας 10 ευρώ. Παράλληλα, προέβλεπε πρόστιμα για τις εταιρείες ταχυμεταφορών, ίσα με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν εκπρόσωποι της αγοράς, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αντικαταβολή, ενώ το 70%–75% αυτών εξοφλείται με μετρητά. Οι επιχειρήσεις προειδοποίησαν ότι η απαγόρευση θα δημιουργούσε προβλήματα στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.