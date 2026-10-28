Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγει ο Προϋπολογισμός του 2027, με τη δημιουργία δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα προσφέρουν δάνεια με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος και ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με αρχικούς πόρους 1,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με τη συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών, η συνολική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ.

Δύο προγράμματα – Ποιες ανάγκες καλύπτουν

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση συγχρηματοδοτούμενων δανείων, συνολικού ύψους έως 2,2 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με μειωμένο επιτοκιακό κόστος, καθώς μέρος του δανείου θα προέρχεται από δημόσιους πόρους.

Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού ύψους έως 2,8 δισ. ευρώ, θα παρέχει εγγυήσεις για επιχειρηματικά δάνεια.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία θα καλύπτουν δύο βασικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

* Επενδύσεις: Αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, επέκταση δραστηριοτήτων και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. * Ρευστότητα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ χαμηλότερου επιτοκίου και εγγυοδοτικής κάλυψης θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναζητούν το χρηματοδοτικό εργαλείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τα δύο προγράμματα προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν έως τις αρχές του 2027.

Σημαντική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι τα νέα εργαλεία δεν θα υπόκεινται στους ίδιους χρονικούς περιορισμούς διάθεσης των κεφαλαίων.

Οι ακριβείς όροι δανειοδότησης, τα επιτόκια, τα ποσοστά εγγύησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναμένεται να καθοριστούν πριν από την έναρξη των προγραμμάτων.

Το κρίσιμο ζήτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι κατά πόσο οι νέοι μηχανισμοί θα διευκολύνουν πραγματικά την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περιορισμούς ρευστότητας και δυσκολίες στην παροχή εξασφαλίσεων.