Πόθεν Έσχες: Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου για 300.000 υπόχρεους

Περισσότερο χρόνο για την υποβολή των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» προβλέπει νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία από τις 3 Νοεμβρίου στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 300.000 υπόχρεους, οι οποίοι θα έχουν σχεδόν δύο επιπλέον μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, εφόσον ψηφιστεί η σχετική διάταξη.

Τι αλλάζει από φέτος

Η νέα προθεσμία αφορά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και τις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του 2026, οι οποίες αναφέρονται στο οικονομικό έτος 2025. Μέχρι σήμερα, η υποβολή έπρεπε να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων. Με τη νέα ρύθμιση, η 31η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως σταθερή καταληκτική ημερομηνία κάθε έτους, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες παρατάσεις στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, μεταξύ των οποίων:

* Πολιτικά πρόσωπα και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. * Δικαστικοί λειτουργοί και συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. * Στελέχη του δημόσιου τομέα και οργανισμών. * Δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις. * Πρόσωπα που εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση δήλωσης μετά την αποχώρησή τους από συγκεκριμένη θέση.

Τι ισχύει για τις αρχικές δηλώσεις

Η παράταση δεν αφορά τις αρχικές δηλώσεις «Πόθεν Έσχες». Όσοι αποκτούν για πρώτη φορά ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υποβολής εξακολουθούν να υπάγονται στην ειδική προθεσμία των 90 ημερολογιακών ημερών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πώς γίνεται η υποβολή

Η διαδικασία παραμένει ηλεκτρονική, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα, τις επενδύσεις και τις λοιπές περιουσιακές μεταβολές πριν από την οριστικοποίηση.

Η σημαντικότερη αλλαγή δεν είναι μόνο η φετινή παράταση, αλλά η καθιέρωση μόνιμης προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου, ώστε οι υπόχρεοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία.